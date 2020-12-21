«После 21 января можно будет посмотреть в политический год с точки зрения Донбасса. Сейчас мы наблюдаем заморозку конфликта, ситуацию ни войны, ни мира», — рассказал Бизяев.
Он отметил, что для перелома ситуации стороны, вовлеченные в конфликт в Донбассе, должны перезагрузить свою идеологию.
По словам политолога, в России уже отказались от политического проекта «Русский мир», а на Украине идеологическая перезагрузка не произошла, но это не значит, что она не может произойти под влиянием каких-то событий.
В нынешнюю эпоху слово «невозможно» стоит выбросить из лексикона, заключил Бизяев.
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