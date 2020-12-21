После инаугурации избранного президента США Джо Байдена можно будет говорить об изменениях в положении Донбасса. Об этом эксперт Украинского института политики, политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

«После 21 января можно будет посмотреть в политический год с точки зрения Донбасса. Сейчас мы наблюдаем заморозку конфликта, ситуацию ни войны, ни мира», — рассказал Бизяев.

Он отметил, что для перелома ситуации стороны, вовлеченные в конфликт в Донбассе, должны перезагрузить свою идеологию.

Какое будущее у острова Донбасс? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

В нынешнюю эпоху слово «невозможно» стоит выбросить из лексикона, заключил Бизяев.

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