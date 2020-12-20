Позиция президента Украины Владимира Зеленского в вопросе вакцинации украинцев российской вакциной от коронавируса является преступной. Об этом депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива заявил в своем Telegram-канале 20 декабря

Зеленский не может объяснить украинцам отказ от российской вакцины © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль заявил в Верховной Раде, что Киев ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса, кроме российских.

При этом действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вакцину начнут поставлять в другие страны лишь после того, как ее получат американцы, а по итогу переговоров с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, разрабатывающими вакцины, стало ясно, что первые коммерческие партии препаратов от COVID-19 придут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось.

По словам Кивы, Зеленский отдает себе отчет в том, что, отказываясь от российской вакцины «Спутник-V», он обрекает граждан Украины на смерть, так как вакцины европейского и американского производства страна получит не раньше конца 2022 года — по остаточному принципу.

«Из этого значит, что президент Украины сегодня сознательно способствует и создает условия для вымирания украинского народа и его действия могут рассматриваться как предательство и создание геноцида украинской нации! Зеленского уже сегодня можно и нужно судить как государственного преступника!» — заявил нардеп.

Ранее председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным договорился о поставках на Украину «Спутник-V», которая прошла все испытания и активно применяется в России.