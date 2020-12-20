Он напомнил, что о членстве в НАТО нет ничего ни в Минских соглашениях, ни в «нормандском формате».
«Относительно изменений в Конституцию в направлении децентрализации мы говорим: это предусмотрено Минскими соглашениями, на это мы готовы. Менять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации, — здесь они знают мою позицию, я говорил [президенту РФ Владимиру] Путину прямо, что здесь я не согласен», — подчеркнул Зеленский.
При этом глава государства отметил, что понимает, что без компромиссов война не закончится, но «везде должна быть логика».
Он также добавил, что хотел бы участия США в «нормандском формате», потому что это усилило бы позиции Украины.