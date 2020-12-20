Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни при каких условиях не согласится убрать из Конституции положения о курсе Украины на членство в НАТО. Он сказал об этом в интервью американской газете The New York Times 19 декабря

НАТО самоустранилось от конфликта Украины и Венгрии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Относительно изменений в Конституцию в направлении децентрализации мы говорим: это предусмотрено Минскими соглашениями, на это мы готовы. Менять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации, — здесь они знают мою позицию, я говорил [президенту РФ Владимиру] Путину прямо, что здесь я не согласен», — подчеркнул Зеленский.

При этом глава государства отметил, что понимает, что без компромиссов война не закончится, но «везде должна быть логика».

Он также добавил, что хотел бы участия США в «нормандском формате», потому что это усилило бы позиции Украины.