В субботу, 19 декабря, Зеленский дал большое интервью The New York Times, в котором рассказал о планах Украины на 2021 год, борьбу с коррупцией, об отношениях с США и вакцине от коронавируса, а также о ситуации в Донбассе.
Так, в ответе на один из вопросов Зеленский назвал Украину «самой большой демократией среди стран бывшего СССР». Однако в переводе ОПУ журналист якобы называет не Украину, а Зеленского «главным демократическим лидером на постсоветском пространстве».
Эту реплику прокомментировал российский журналист Дмитрий Смирнов, охарактеризовав это как «искусство эпитета от Зеленского».