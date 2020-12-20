Текст интервью президента Украины Владимира Зеленского американской газете The New York Times отличается от его перевода, сделанного Офисом главы украинского государства. На это обратил внимание «Телеграф»

Зеленский рассказал о глубоких отношениях Байдена с Украиной © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк интервью The New York Times, в котором рассказал о планах Украины на 2021 год, борьбу с коррупцией, об отношениях с США и вакцине от коронавируса, а также о ситуации в Донбассе.

Так, в ответе на один из вопросов Зеленский назвал Украину «самой большой демократией среди стран бывшего СССР». Однако в переводе ОПУ журналист якобы называет не Украину, а Зеленского «главным демократическим лидером на постсоветском пространстве».

Эту реплику прокомментировал российский журналист Дмитрий Смирнов, охарактеризовав это как «искусство эпитета от Зеленского».