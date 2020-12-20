Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция избранного президента Молдавии Майи Санду относительно ситуации в Донбассе и вокруг Крыма ему более понятна, чем позиция ее предшественника Игоря Додона. Он сказал об этом в интервью газете New York Times 19 декабря

Санду совершит первый международный визит в Киев © Facebook, Maia Sandu

«До того, как Майя Санду стала президентом, она как премьер прилетала на Украину, и я встречался с ней и знаю ее позицию по Крыму, и мне ее позиция по Украине в целом относительно войны в Донбассе понятна гораздо больше, чем позиция предыдущего президента Додона. Я поддерживаю Майю, она это знает. Мне очень симпатична Молдавия в целом с таким лидером», — отметил Зеленский.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.