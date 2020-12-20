Ранее Санду заявила, что считает Крым территорией Украины. Она отметила, что жители страны придерживаются различных позиций по этому вопросу, однако ее мнение остается неизменным.
«До того, как Майя Санду стала президентом, она как премьер прилетала на Украину, и я встречался с ней и знаю ее позицию по Крыму, и мне ее позиция по Украине в целом относительно войны в Донбассе понятна гораздо больше, чем позиция предыдущего президента Додона. Я поддерживаю Майю, она это знает. Мне очень симпатична Молдавия в целом с таким лидером», — отметил Зеленский.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.