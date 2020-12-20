По данным Telegram-канала Nexta, первыми группу митингующих собрали жители минского микрорайона Сухарево. В других районах белорусской столицы тоже были сформированы колонны. В частности, в районе Каменная Горка несколько человек с бело-красно-белыми флагами выстроились в Цепь солидарности. Автомобилисты поддержали ее гудками.
Спустя некоторое время в СМИ появились кадры, снятые во время задержаний.
«Наши подписчики заметили технику в районе МКАД и ул. Притыцкого в Минске», — сообщил телеканал «Белсат».
По данным новостного портала Tut.by, в некоторых дворах выстроились милицейские и военные машины. Сотрудники органов охраны правопорядка задерживали людей, догоняли их и доставляли к машинам.
Задержание во дворе на улице Железнодорожной в Минске: видно, как мужчину заводят в бус. pic.twitter.com/WcQcHiOkhm— TUT.BY (@tutby) December 20, 2020
В то же время машины ГАИ сопровождали тракторы движения в поддержку Лукашенко «Ябатька», которые двигались по улицам Минска под песню «Любимую не отдают».
В правоохранительных органах пока не прокомментировали происходящее на улицах столицы. В ГУВД заявили, что по сложившейся в последний месяц традиции информация о несанкционированной акции и количестве задержанных ее участников будет сообщена вечером воскресенья.
Воскресенье, 20 декабря, стало 134-м днем протестов в Белоруссии. В последние недели участники акций собираются во дворах и затем образуют колонны от нескольких десятков до нескольких сотен человек.