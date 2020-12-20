В воскресенье, 20 декабря, в ряде городов Белоруссии начались протестные акции «Марши народного трибунала» против режима президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщили белорусские СМИ

Баранчик рассказал, благодаря чему белорусские протесты продержались три месяца © Facebook, Юрий Баранчик Nexta, первыми группу митингующих собрали жители минского микрорайона Сухарево. В других районах белорусской столицы тоже были сформированы колонны. В частности, в районе Каменная Горка несколько человек с бело-красно-белыми флагами выстроились в Цепь солидарности. Автомобилисты поддержали ее гудками.

Спустя некоторое время в СМИ появились кадры, снятые во время задержаний.

«Наши подписчики заметили технику в районе МКАД и ул. Притыцкого в Минске», — сообщил телеканал «Белсат».

По данным новостного портала Tut.by, в некоторых дворах выстроились милицейские и военные машины. Сотрудники органов охраны правопорядка задерживали людей, догоняли их и доставляли к машинам.

Задержание во дворе на улице Железнодорожной в Минске: видно, как мужчину заводят в бус. pic.twitter.com/WcQcHiOkhm — TUT.BY (@tutby) December 20, 2020

В то же время машины ГАИ сопровождали тракторы движения в поддержку Лукашенко «Ябатька», которые двигались по улицам Минска под песню «Любимую не отдают».

В правоохранительных органах пока не прокомментировали происходящее на улицах столицы. В ГУВД заявили, что по сложившейся в последний месяц традиции информация о несанкционированной акции и количестве задержанных ее участников будет сообщена вечером воскресенья.

Воскресенье, 20 декабря, стало 134-м днем протестов в Белоруссии. В последние недели участники акций собираются во дворах и затем образуют колонны от нескольких десятков до нескольких сотен человек.