Юморист Максим Галкин 19 декабря в Instagram показал видео, где спорят его дети от Аллы Пугачевой Гарри и Лиза

Галкин показал свои забавы с сыном © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Вероятно, двойняшки слышали разговоры родителей о вакцинации и стали обсуждать эту тему. Гарри просил сестру объяснить ему, почему она не хочет делать прививку. Лиза заявляет, что она не болеет, поэтому вакцина ей и не нужна, но ее брат посчитал, что она просто боится укола. Дальше они стали смеяться.

Видео понравилось фанатам, они заметили, что даже во время спора двойняшки очень дружны. Лиза сказала, что любит брата, он признался во взаимных чувствах к сестре.

Также в комментариях поклонники отметили грамотную речь детей. Они знают много литературных слов и применяют сложные конструкции.