После того, как Чапкис пришел в больницу, у него взяли анализы, сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
«Мне стало плохо… я начал задыхаться… Думал, что это (корона — ред.)вирус. Когда получил результаты, решил перепроверить и заказал одной фирме. Ко мне приехали, взяли еще раз, и через два часа (это частная фирма) сообщили, что нету вируса. Меня изолировали… мне выходить нельзя… никого не пускают», — сказал он.
Несмотря на то, что коронавирус у него не обнаружили, Чапкиса решили изолировать. Он находится в 12 городской больнице Киева, в одиночной палате ортопедического отделения.