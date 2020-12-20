Известный украинский хореограф, 90-летний народный артист Григорий Чапкис попал в больницу с двусторонней пневмонией. Об этом 19 декабря сообщило издание «Гордон»

Украинцы с симптомами ОРВИ смогут пройти тест на коронавирус - Минздрав © REUTERS, Gleb Garanich

«Мне стало плохо… я начал задыхаться… Думал, что это (корона — ред.)вирус. Когда получил результаты, решил перепроверить и заказал одной фирме. Ко мне приехали, взяли еще раз, и через два часа (это частная фирма) сообщили, что нету вируса. Меня изолировали… мне выходить нельзя… никого не пускают», — сказал он.

Несмотря на то, что коронавирус у него не обнаружили, Чапкиса решили изолировать. Он находится в 12 городской больнице Киева, в одиночной палате ортопедического отделения.