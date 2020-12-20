«Приводят примеры, что надо было, как Хорватия делать против Сербии, когда, как помните, была у них война. Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации», — сказал он.
По словам Назарова, Хорватии поддержку оказывала НАТО.
В 1995 году хорватская армия за 84 часа ликвидировала самопровозглашенную республику Сербская Краина, которая просуществовала четыре года. Хорватские войска захватили почти все находившиеся под контролем сербов территории. В результате операции были убиты несколько тысяч сербов, еще около 250 тысяч бежали с территории страны.