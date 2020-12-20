Генерал-майор Вооруженных сил Украины Виктор Назаров 19 декабря в эфире украинского «Четвертого канала» объяснил, почему «хорватский сценарий» невозможен в Донбассе

Украина—Донбасс: в тюрьму или на свободу © Twitter, Int'l Criminal Court

По словам Назарова, Хорватии поддержку оказывала НАТО.

В 1995 году хорватская армия за 84 часа ликвидировала самопровозглашенную республику Сербская Краина, которая просуществовала четыре года. Хорватские войска захватили почти все находившиеся под контролем сербов территории. В результате операции были убиты несколько тысяч сербов, еще около 250 тысяч бежали с территории страны.