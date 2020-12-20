Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 19 декабря в Twitter оценил опасность более заразного типа COVID-19, обнаруженного в стране на прошлой неделе

Более опасный вид коронавируса обнаружен в Великобритании © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он добавил, что на сегодняшний день нет данных, что новый штамм коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

Джонсон отменил Рождество в Лондоне и запретил встречаться жителям города с друзьями и соседями. После заявления премьера британцы начали массово покидать город.