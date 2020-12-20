По его словам, новый генетический вариант SARS-CoV-2 может быть на 70% более заразным.
Он добавил, что на сегодняшний день нет данных, что новый штамм коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.
Джонсон отменил Рождество в Лондоне и запретил встречаться жителям города с друзьями и соседями. После заявления премьера британцы начали массово покидать город.
WATCH LIVE: An update on coronavirus (19 December 2020) https://t.co/zqVXIkifSd— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 19, 2020