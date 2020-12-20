Более опасный вид коронавируса обнаружен в Великобритании
Более опасный вид коронавируса обнаружен в Великобритании
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По его словам, новый генетический вариант SARS-CoV-2 может быть на 70% более заразным.

Он добавил, что на сегодняшний день нет данных, что новый штамм коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

Джонсон отменил Рождество в Лондоне и запретил встречаться жителям города с друзьями и соседями. После заявления премьера британцы начали массово покидать город.