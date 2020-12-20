Высокопоставленные чиновники администрации действующего президента США Дональда Трампа опасаются, что он отменит результаты выборов. Об этом 19 декабря сообщило издание Axios

Трамп призвал республиканцев продолжать бороться © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэллом.

Источники издания беспокоятся из-за идей Флинна о возможном введении военного положения и о конфискации устройств для автоматической регистрации и подсчета голосов. Их опасение также вызывает желание Трампа назначить Пауэлла специальным советником по вопросам фальсификации выборов.

В начале недели стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Однако Трамп отказался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что его соперник проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах».