В США побит рекорд по заболеваемости коронавирусом: в стране зафиксировали свыше 403 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Об этом 19 декабря свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний
Всего с начала пандемии в США зарегистрировали почти 17.4 миллиона заражений коронавирусом, 312 636 человек скончались.
На прошлой неделе Штаты поставили рекорд по смертности от коронавируса: в стране впервые было зарегистрировано более трех тысяч смертей от вируса за один день.
Украина.ру на Youtube
Баранчик: Экономических чудес в Белоруссии ожидать не стоит
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.