Украинцы с симптомами ОРВИ смогут пройти тест на коронавирус - Минздрав
Украинцы с симптомами ОРВИ смогут пройти тест на коронавирус - Минздрав
© REUTERS, Gleb Garanich
Всего с начала пандемии в США зарегистрировали почти 17.4 миллиона заражений коронавирусом, 312 636 человек скончались.

На прошлой неделе Штаты поставили рекорд по смертности от коронавируса: в стране впервые было зарегистрировано более трех тысяч смертей от вируса за один день.