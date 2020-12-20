В США побит рекорд по заболеваемости коронавирусом: в стране зафиксировали свыше 403 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Об этом 19 декабря свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний

Украинцы с симптомами ОРВИ смогут пройти тест на коронавирус - Минздрав © REUTERS, Gleb Garanich На прошлой неделе Штаты поставили рекорд по смертности от коронавируса: в стране впервые было зарегистрировано более трех тысяч смертей от вируса за один день.