Сложно объяснить украинцам, почему они не могут получать вакцины против коронавируса из России, если Европа и США не поставляют свои препараты. Об этом 19 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times

Вакцина и спецслужбы: Зеленский удивил заявлением © president.gov.ua Дональд Трамп подписал указ, запрещающий экспорт вакцин.

До этого Киев вел переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, разрабатывающими вакцины, об ускоренном графике поставок. Однако теперь первые коммерческие партии препаратов от COVID-19 придут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны получать вакцины из России», — сказал Зеленский.

Он добавил, что готовится к «информационной войне» по этому вопросу.

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому вакцину от коронавируса начнут поставлять в другие страны лишь после того, как ее получат американцы. По прогнозам, США начнут обеспечивать международный доступ к вакцинам в конце весны — начале лета.