Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times, опубликованном 19 декабря на сайте украинского лидера, заявил, что украино-американские отношения могут быть усилены

Экс-посол США рассказал, как Байден будет строить отношения с Украиной © РИА Новости, Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк Джо Байден… еще до своего президентства, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев. Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны в Донбассе», — сказал Зеленский.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа обвиняют Байдена в коррупции. По их мнению, политик, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года Хантер входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.