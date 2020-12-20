Зеленский сказал, что хотел бы привлечь на Украину американский бизнес и заявил о готовности помогать инвесторам, вкладывающимся в энергетику, финансовый сектор, сельское хозяйство, туризм и развлекательную сферу.
«Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто», — заявил глава республики.
Он отметил, что в европейских странах есть очень хорошие площадки, в частности, в Праге и Венгрии.
«Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка», — добавил он.
Зеленский также заявил, что хотел бы появления Диснейленда на Украине. По его мнению, украинские дети заслуживают этого, поскольку позволить себе лететь в США или в Париж «могут далеко не все».