Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times, опубликованном 19 декабря на сайте украинского лидера, заявил о желании создать в стране свой Голливуд и Диснейленд

Жалкая пародия: на родине Зеленского решили построить собственный Диснейленд © Facebook

«Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто», — заявил глава республики.

Он отметил, что в европейских странах есть очень хорошие площадки, в частности, в Праге и Венгрии.

«Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка», — добавил он.

Зеленский также заявил, что хотел бы появления Диснейленда на Украине. По его мнению, украинские дети заслуживают этого, поскольку позволить себе лететь в США или в Париж «могут далеко не все».