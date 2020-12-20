У России нет иного выхода, кроме как поддерживать президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Оппозиция Белоруссии в лицах. Почему в окружении Тихановской нет пророссийских политиков? © REUTERS, Hannibal Hanschke

«У России нет другого выхода. Даже если он (Лукашенко) сильно не нравится Путину, Москве, там не на кого опираться. Иначе будет киевский вариант, поэтому Россия будет поддерживать», — считает политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.