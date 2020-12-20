В следующем году цены на нефть будут расти быстрее, чем добыча самой нефти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

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«Когда саудиты решили воевать с США за свою долю на нефтяном рынке, инвестиции в мировую добычу нефти резко упали. Это привело к тому, что компании мало вкладывали денег в производство добычи, новые скважины, инфраструктуру, новые проекты, в геологическую разведку и так далее», — сказал Алексей Зубец.

Из-за этого резерв быстрого увеличения добычи нефти на сегодняшний день сильно пострадал. То есть сегодня нефтяные компании не смогут быстро нарастить добычу нефти, если спрос на нее пойдет вверх.

«К середине следующего года можно ожидать уровень цен на нефть в 60-80 долларов. Это обеспечит более высокие темпы развития российской экономики в следующем году. То есть мы вполне можем выйти на 4-5% роста экономики в 2021 году благодаря тому, что произойдет укрепление рубля, увеличение доходов, импорта, оживление экономики», — объяснил эксперт.

Собеседник издания добавил, что в следующем году будет идти восстановление мировой экономики после коронавирусной инфекции, ускоренное развитие, потребность в ресурсах — не только в нефти, но и в металлах. Доходы российских экспортеров будут расти, что будет способствовать благополучию нашей страны.

Полностью интервью можно прочитать здесь.