В Армении нарастает очень серьезный внутриполитический кризис. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института Кавказа Александр Искандарян

Выдавить Россию из Закавказья. Странные «совпадения» в последние дни © REUTERS, Stringer/File Photo

«Оппозиция уже предъявляет единого лидера во временном правительстве. Это Вазген Манукян. Посмотрим, как будут развиваться события, но это очень вероятно. Досрочные выборы будут, другое дело, когда и как они буду проходить…», — сказал собеседник издания.

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Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР в феврале 1988 года. В ходе вооруженного конфликта Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами.

Утром 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали военную операцию по возврату потерянных территорий. После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский район и город Шуша.

После этого в Армении вспыхнули протесты оппозиции, участники которых обвинили Пашиняна в предательстве и потребовали его отставки.

Лидер Азербайджана, объявляя о победе своей страны в войне за Карабах, назвал войну Отечественной. 10 декабря в Баку пошел военный парад, гостем которого стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ранее заявлявший о поддержке Баку в войне за спорные территории.