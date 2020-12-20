По его словам, со стороны власти в некоторых местах коллапс системы правления. Со стороны оппозиции наблюдается рост митингов и демонстраций, что делает смену власти очень вероятной.
«Оппозиция уже предъявляет единого лидера во временном правительстве. Это Вазген Манукян. Посмотрим, как будут развиваться события, но это очень вероятно. Досрочные выборы будут, другое дело, когда и как они буду проходить…», — сказал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР в феврале 1988 года. В ходе вооруженного конфликта Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами.
Утром 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали военную операцию по возврату потерянных территорий. После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский район и город Шуша.
После этого в Армении вспыхнули протесты оппозиции, участники которых обвинили Пашиняна в предательстве и потребовали его отставки.
Лидер Азербайджана, объявляя о победе своей страны в войне за Карабах, назвал войну Отечественной. 10 декабря в Баку пошел военный парад, гостем которого стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ранее заявлявший о поддержке Баку в войне за спорные территории.