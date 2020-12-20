Армянское общество после поражения во второй карабахской войне переживает эмоциональный шок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института Кавказа Александр Искандарян

Выдавить Россию из Закавказья. Странные «совпадения» в последние дни © REUTERS, Stringer/File Photo Никол Пашинян объявил трехдневный траур по погибшим в войне за Нагорный Карабах.

Еще до конца неизвестно, какое количество людей погибло и пропало без вести, но их тысячи. Население Нагорного Карабаха всего составляло около 150 тысяч. Практически в каждой семье есть погибшие. Около трети населения остались без домов. Это люди, которые проживали в тех частях Нагорно-Карабахской республики, которые оккупированы Азербайджаном, им некуда возвращаться», — сказал собеседник издания.

Потери армянской стороны во время боевых действий по официальным данным составили 2996 человек. Среди мирного населения погибли 54 человека, еще почти 150 получили ранения.

«В общем эта ситуация очень серьезного шока. Но шоки проходят, нация живет дальше, Армения и Карабах будут жить дальше, но трагедия останется в памяти», — отметил Александр Искандарян.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР в феврале 1988 года. В ходе вооруженного конфликта Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами.

Утром 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали военную операцию по возврату потерянных территорий. После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский район и город Шуша.

После этого в Армении вспыхнули протесты оппозиции, участники которых обвинили Пашиняна в предательстве и потребовали его отставки.

Лидер Азербайджана, объявляя о победе своей страны в войне за Карабах, назвал войну Отечественной. 10 декабря в Баку пошел военный парад в честь победы, гостем которого стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ранее заявлявший о поддержке Баку в войне за спорные территории.