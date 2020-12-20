Это связано с с историями о коррупции самого Джо Байдена и его сына Хантера, с историями о различного рода сговорах с украинскими политиками, что уже стало большой темой предвыборной кампании этого года, напомнил Злобин.
По словам политолога, Америка, разобравшись с внутренними задачами, постепенно усилит внимание к постсоветскому пространству, «тем более что в мире складывается впечатление, что Россия полностью утратила контроль над ним и постсоветское пространство пошло вразнос».
Кроме того, странами постсоветского пространства еще сильнее заинтересуются Китай, арабский мир, Иран и Турция, и это нужно помнить, чтобы понимать, что ждет Украину, отметил Злобин.
При этом одним из приоритетов Америки являются отношения с Россией, добавил он.
«Главный вопрос, который будет стоять перед Байденом, — как максимально помочь Украине при минимальном раздражении России. И здесь как раз ему могут помочь европейские союзники, с которыми он планирует наладить новые хорошие отношения», — пояснил Злобин.
Соответственно, Украину ждет более скоординированная, чем это было при Дональде Трампе, американо-европейская политика, подытожил он.