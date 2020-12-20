Избранный президент США Джо Байден знает ситуацию на Украине несравнимо лучше своего предшественника, но при этом именно на Украине его ждут повышенные политические риски. Об этом американо-российский политолог, президент Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин сказал в интервью изданию Украина.ру

Это связано с с историями о коррупции самого Джо Байдена и его сына Хантера, с историями о различного рода сговорах с украинскими политиками, что уже стало большой темой предвыборной кампании этого года, напомнил Злобин.

По словам политолога, Америка, разобравшись с внутренними задачами, постепенно усилит внимание к постсоветскому пространству, «тем более что в мире складывается впечатление, что Россия полностью утратила контроль над ним и постсоветское пространство пошло вразнос».

«Русскую карту» Байдена Трамп побьёт украинской © AP,

При этом одним из приоритетов Америки являются отношения с Россией, добавил он.

«Главный вопрос, который будет стоять перед Байденом, — как максимально помочь Украине при минимальном раздражении России. И здесь как раз ему могут помочь европейские союзники, с которыми он планирует наладить новые хорошие отношения», — пояснил Злобин.

Соответственно, Украину ждет более скоординированная, чем это было при Дональде Трампе, американо-европейская политика, подытожил он.