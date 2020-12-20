В Белоруссии идет создание подпольного государства. Об этом специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев сказал в интервью изданию Украина.ру

После массовых демонстраций в Белоруссии происходит переход ко второму этапу протестов, заявил Суздальцев.

«Работают местные ячейки в микрорайонах, создают свои подразделения. В миллионном Минске существует подполье, полевые командиры, разведка собирает информацию и так далее», — рассказал эксперт.

Telegram и самоорганизация на местах: кто стоит за протестами в Белоруссии © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Суздальцев добавил, что в стране есть те, кто вычисляет «пособников режима», начинается давление на них. Он подчеркнул, что Белоруссия «не успокоится — это партизанская страна».

По мнению эксперта, третий этап протестов в Белоруссии начнется в марте.

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