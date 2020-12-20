После массовых демонстраций в Белоруссии происходит переход ко второму этапу протестов, заявил Суздальцев.
«Работают местные ячейки в микрорайонах, создают свои подразделения. В миллионном Минске существует подполье, полевые командиры, разведка собирает информацию и так далее», — рассказал эксперт.
По его словам, переход ко второму этапу идет тяжело, но белорусы не собираются останавливаться, фактически происходит организация второго, подпольного государства.
Суздальцев добавил, что в стране есть те, кто вычисляет «пособников режима», начинается давление на них. Он подчеркнул, что Белоруссия «не успокоится — это партизанская страна».
По мнению эксперта, третий этап протестов в Белоруссии начнется в марте.
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