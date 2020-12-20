Едва ли президенту Украины Владимиру Зеленскому, теряющему рейтинг, удастся убедить правительство выполнять Минские соглашения или имплементировать в закон о статусе Донбасса «формулу Штайнмайера», а «соросята» зря надеются на помощь Байдена в конфликте в Донбассе. Об этом сказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что часть украинской политической элиты, ориентированной на Запад, так называемые соросята, надеются, что с приходом к власти в США Джо Байдена украинский кейс разрешится.

Кроме того, они хотели бы включить США в «нормандский формат» (в него входят Германия, Россия, Украина и Франция. — Ред.), добавил политолог.

Минские переговоры по Донбассу: итоги года © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Бараке Обаме и в то время были подписаны Минские соглашения, Штаты не высказывали желания в этом участвовать.

Помимо этого, Зеленский стремительно теряет рейтинг, соответственно, на его месте сложно принимать непопулярные решения, подчеркнул он.

«Сейчас же, если посмотреть на голосования в Раде, «Слуга народа» не дает даже простого большинства при фракции. Поэтому каким-либо образом склонить их к голосованию хоть за что-либо из Минских соглашений», — сказал Молчанов.

Поэтому, по словам политолога, при нынешней конфигурации власти Украины не стоит ждать каких-то серьезных изменений.

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