Он отметил, что часть украинской политической элиты, ориентированной на Запад, так называемые соросята, надеются, что с приходом к власти в США Джо Байдена украинский кейс разрешится.
Кроме того, они хотели бы включить США в «нормандский формат» (в него входят Германия, Россия, Украина и Франция. — Ред.), добавил политолог.
Молчанов обратил внимание, что, когда Байден был вице-президентом при Бараке Обаме и в то время были подписаны Минские соглашения, Штаты не высказывали желания в этом участвовать.
Помимо этого, Зеленский стремительно теряет рейтинг, соответственно, на его месте сложно принимать непопулярные решения, подчеркнул он.
«Сейчас же, если посмотреть на голосования в Раде, «Слуга народа» не дает даже простого большинства при фракции. Поэтому каким-либо образом склонить их к голосованию хоть за что-либо из Минских соглашений», — сказал Молчанов.
Поэтому, по словам политолога, при нынешней конфигурации власти Украины не стоит ждать каких-то серьезных изменений.
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