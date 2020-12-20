Прикрываясь поддержкой предпринимателей, оппозиционные партии и олигархи преследуют свои интересы. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал участник протестного движения ФОПов, житомирский журналист и общественный деятель Сергей Форест

Интересы олигархов — продолжать обогащаться, владельцы торговых сетей не могут быть заинтересованы в развитии мелкого бизнеса, пояснил он.

По его словам, неважно, к каким олигархи относятся партиям, но они живут в своей тусовке и лечатся в частных клиниках, а народ выживает в совершенно других условиях.

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«Не исключено, что после инаугурации (избранного президента США Джо Байдена. — Ред.) начнутся более решительные действия здесь, в Украине. А пока идёт такая раскачка, поддерживается огонь, подбрасывают в топку поленья», — описал ситуацию Форест.

Он подчеркнул, что гореть в этом огне будут не олигархи, а простые люди, и даже если оппозиционные партии придут к власти, это лишь отсрочит непопулярные меры.

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