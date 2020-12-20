По мнению Злобина, Трамп даже после того, как покинет Белый дом, продолжит свои юридические иски, и это хорошо для американской избирательной системы.
При этом часть его сторонников будет считать Байдена не полностью легитимным президентом, и на этой почве могут возникнуть противостояния в разных штатах США, предположил политолог.
«С одной стороны, Трамп пользуется сегодня большой поддержкой со стороны республиканцев и обладает огромным электоральным потенциалом, с другой стороны, многие республиканцы не уверены, что Трамп будет готов усмирить свои аппетиты ради партийных интересов. В интересах Республиканской партии оставаться полноценным политическим игроком и обладать серьёзным потенциалом на следующие промежуточные выборы, которые пройдут через два года», — рассказал Злобин.
Он спрогнозировал, что Трамп не захочет портить свой имидж уважающего закон политика, чтобы появился повод обвинять его в том, в чем он сам обвинял демократов.
По мнению Злобина, скорее всего, экс-президент США найдет новое место в рядах Республиканской партии, по сути, возглавит её и будет готовиться к новому политическому этапу.
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