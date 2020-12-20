Дональд Трамп борется за власть до конца, но в правовом поле и не захочет стимулировать уличные потасовки. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру американо-российский политолог, президент Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин

По мнению Злобина, Трамп даже после того, как покинет Белый дом, продолжит свои юридические иски, и это хорошо для американской избирательной системы.

При этом часть его сторонников будет считать Байдена не полностью легитимным президентом, и на этой почве могут возникнуть противостояния в разных штатах США, предположил политолог.

«С одной стороны, Трамп пользуется сегодня большой поддержкой со стороны республиканцев и обладает огромным электоральным потенциалом, с другой стороны, многие республиканцы не уверены, что Трамп будет готов усмирить свои аппетиты ради партийных интересов. В интересах Республиканской партии оставаться полноценным политическим игроком и обладать серьёзным потенциалом на следующие промежуточные выборы, которые пройдут через два года», — рассказал Злобин.

Не списывайте со счетов: Трамп борется за президентский пост до мата © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По мнению Злобина, скорее всего, экс-президент США найдет новое место в рядах Республиканской партии, по сути, возглавит её и будет готовиться к новому политическому этапу.

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