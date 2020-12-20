Предложенный Россией проект резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма не поддержали США и Украина, поскольку в истории обеих стран есть двусмысленные моменты. Об этом российский журналист Андрей Бабицкий сказал в интервью изданию Украина.ру

Бабицкий рассказал, что формально США отказались поддержать резолюцию под предлогом того, что Россия якобы пытается манипулировать историческими фактами, а Украина заявила, что Россия посредством резолюции вмешивается во внутренние дела других стран.

На деле, пояснил он, у этих государств были другие причины — Америка после окончания Второй мировой войны приютила у себя множество нацистских преступников, в том числе поднимавших космическую промышленность, как Вернер фон Браун, и занимавшихся идеологической повесткой во время холодной войны.

«Зеленский проиграл улице»: соцсети о марше УПА* © AFP, Sergei SUPINSKY

«Украина просто не может себе позволить поставить подпись под таким документом, поскольку ей придется пересматривать отношение к этим «героям», — заключил журналист.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Ее поддержали 130 стран, США и Украина традиционно проголосовали против.

При этом представитель США Джейсон Мак заявил, что Соединенные Штаты, которые «вместе с демократическими союзниками внесли решающий вклад в победу над нацистской Германией в 1945 году», осуждают прославление нацизма и всех других современных форм расизма, ксенофобии, дискриминации и связанной с ними нетерпимости, но «неизменно поддерживают свободу выражения мнений».

* Организация с таким названием запрещена в РФ