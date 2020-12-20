Поскольку при украинском президенте Владимире Зеленском политическая линия экс-президента Петра Порошенко существенно не изменилась, в Кремле выбрали тактику ждать смены власти в Украине. Об этом сказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Молчанов отметил, что условное положение «ни войны, ни мира» как длится с 2015 года, так сохранилось и при Зеленском.

«Зеленский, конечно, хотел встречи, в «нормандском формате», возможно и двусторонних переговоров, но просто поезд ушел уже, так как за год после парижского саммита никакого прогресса по Донбассу мы так и не увидели. Ну, существенного прогресса, скажем так», — сказал он.

Зеленский — разочарование года: как в 2020 году изменились настроения украинцев © пресс-служба президента Украины

При этом нынешняя власть в Киеве не пойдет на выполнение «Минска», хотя официально отказаться от него не может, поскольку на эти соглашения завязан переговорный формат, пояснил политолог.



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