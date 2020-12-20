Молчанов отметил, что условное положение «ни войны, ни мира» как длится с 2015 года, так сохранилось и при Зеленском.
«Зеленский, конечно, хотел встречи, в «нормандском формате», возможно и двусторонних переговоров, но просто поезд ушел уже, так как за год после парижского саммита никакого прогресса по Донбассу мы так и не увидели. Ну, существенного прогресса, скажем так», — сказал он.
По его словам, в России окончательно поняли, что Зеленский будет продолжать «гнуть линию Порошенко», хотя и без настолько воинственной риторики.
При этом нынешняя власть в Киеве не пойдет на выполнение «Минска», хотя официально отказаться от него не может, поскольку на эти соглашения завязан переговорный формат, пояснил политолог.
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