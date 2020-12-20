Европейские страны лишь имитируют борьбу с режимом президента Белоруссии Александра Лукашенко, поскольку им выгодно использовать его против России. Об этом специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев сказал в интервью изданию Украина.ру

«Лукашенко всегда воевал против России. Он не признавал ни Абхазию, ни Южную Осетию. Он не признает территориальную целостность, возвращение Крыма в состав России. Его не было в Сирии», — рассказал Суздальцев.

Болкунец объяснил, почему Лукашенко не устраивает Россию © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко - идеальное оружие против России за российский же счет. Дело в том, что, в частности, Польше выгодно, что пока он у власти — не будет интеграции, Союзного государства с Россией, пояснил Суздальцев.

При этом сумма дотаций и субсидий, направленных Россией в Белоруссию, на 1 января составила 133 миллиарда долларов, а Лукашенко, несмотря на это, предъявляет претензии, подчеркнул эксперт.

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