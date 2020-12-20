Борьба за историческую память на международных площадках — крайне важный элемент российской внешней политики. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал российский журналист Андрей Бабицкий

Журналист отметил, что Генассамблея ООН ежегодно принимает российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, и поддержка ее в этом году — также благоприятный знак.

«Россия стала действовать намного активнее в этом направлении, чем раньше, поскольку и в Европе, и вообще на Западе предпринимаются постоянные попытки переписать историю, уравнять в ответственности за развязывание Второй мировой войны гитлеровский режим и советский», — пояснил он.

Бабицкий напомнил, что и одна из поправок, внесенных в Конституцию Российской Федерации, направлена на сохранение исторической памяти.

МИД Германии взял на себя полную ответственность за Вторую мировую, но не забыл обвинить и СССР © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Владимир Путин, предлагая поправки, отметил, что Россия обязана отдать должную дань героизму наших предков и противостоять попыткам переписать историю, отметил журналист.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

В проекте рекомендуется «принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования… чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Резолюцию поддержали 130 стран, США и Украина традиционно проголосовали против.