Журналист отметил, что Генассамблея ООН ежегодно принимает российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, и поддержка ее в этом году — также благоприятный знак.
«Россия стала действовать намного активнее в этом направлении, чем раньше, поскольку и в Европе, и вообще на Западе предпринимаются постоянные попытки переписать историю, уравнять в ответственности за развязывание Второй мировой войны гитлеровский режим и советский», — пояснил он.
Бабицкий напомнил, что и одна из поправок, внесенных в Конституцию Российской Федерации, направлена на сохранение исторической памяти.
При этом Владимир Путин, предлагая поправки, отметил, что Россия обязана отдать должную дань героизму наших предков и противостоять попыткам переписать историю, отметил журналист.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
В проекте рекомендуется «принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования… чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».
Резолюцию поддержали 130 стран, США и Украина традиционно проголосовали против.