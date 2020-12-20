Участники митингов на киевском Майдане «SaveФОП» хотят отстоять упрощенную систему налогообложения для частных предпринимателей, а кроме того, выступают против карантинных мер. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал участник протестного движения ФОПов, житомирский журналист и общественный деятель Сергей Форест

Форест напомнил, что налоговые майданы на Украине проходили и при бывших президентах Викторе Януковиче и Петре Порошенко. Ранее предпринимателям удалось отсрочить обязательное введение фискальных аппаратов для малого бизнеса.

«Добавились требования не вводить очередной локдаун, который, понятно, сильно ударит по карману рядового [предпринимателя]. Плюс к тому, надо помнить, что у кого-то многие предприниматели снимают помещения, и платить аренду всё равно придётся. А мы даже не знаем, на какой срок собираются ввести этот локдаун», — продолжил журналист.

Третий день «Налогового майдана»: решения властей убивают легальный бизнес © AFP, GENYA SAVILOV здесь.

На заседании Рады в пятницу, 18 декабря, депутаты не проголосовали за законопроекты, принять которые требуют предприниматели.

Ранее Кабинет министров Украины сообщил, что в стране вводится полный локдаун с 8 по 24 января из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Две недели будут закрыты непродовольственные магазины и развлекательные центры. Под запрет попадут массовые мероприятия, а школьники проведут это время на каникулах.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что абсолютный локдаун — не лучшее решение и нужен многоуровневый подход.