Супруг певицы Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко поделился с поклонниками очередным стихотворением, на этот раз посвященным уходящему году. Запись он на днях опубликовал в Instagram

Тарзан проиллюстрировал стихи снимком, на котором он запечатлен в компании троих накачанных мужчин, возможно, участников его стрип-шоу. «Санта-Клаусы» в красных шапках и шубках нараспашку прикрываются лишь новогодними подарками.

«Спасибо, уходящий Год! Ты был…. незабываем, и то, что маскою мы рот теперь все время закрываем, — то самый лёгкий эпизод из жуткой пьесы, что играем…», — написал он и предложил подписчикам загадать желание на новый год.

«И взгляды все сошлись на перце»: Тарзан посвятил стихи своей работе и жене © Mikhail Popov / wikimedia.org

«Пусть исчезнет короновирус и все люди будут здоровы от этой пакости», «Искусство, в вашем понимании, это, видимо, ваши шоу? Хорошее искусство не загнётся, не волнуйтесь, а вот всё лишнее отвалится», «Козел, зачем стратил нашу лучшую украиночку Наталку», «У всех грудь как у женщины», «Кстати, у вас получается лучше, чем у @shnurovs — без мата, но посыл ясен…» — отреагировали подписчики стриптизера.