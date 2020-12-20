Тарзан проиллюстрировал стихи снимком, на котором он запечатлен в компании троих накачанных мужчин, возможно, участников его стрип-шоу. «Санта-Клаусы» в красных шапках и шубках нараспашку прикрываются лишь новогодними подарками.
«Спасибо, уходящий Год! Ты был…. незабываем, и то, что маскою мы рот теперь все время закрываем, — то самый лёгкий эпизод из жуткой пьесы, что играем…», — написал он и предложил подписчикам загадать желание на новый год.
В стихах речь также идет о том, что «искусство нынче не в чести, но есть и светлые моменты — СЕМЬЯ — опора и оплот».
«Пусть исчезнет короновирус и все люди будут здоровы от этой пакости», «Искусство, в вашем понимании, это, видимо, ваши шоу? Хорошее искусство не загнётся, не волнуйтесь, а вот всё лишнее отвалится», «Козел, зачем стратил нашу лучшую украиночку Наталку», «У всех грудь как у женщины», «Кстати, у вас получается лучше, чем у @shnurovs — без мата, но посыл ясен…» — отреагировали подписчики стриптизера.