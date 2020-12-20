Хотя среди выходящих на митинги за свои права предпринимателей царят разные настроения, движение не затухает, отметил Форест.
Он подчеркнул, что при этом многие понимают, что и за счет участников протестных акций ведется политическая игра.
«Есть такие подозрения, что власти, может быть, нужна такая заваруха для того, чтобы, например, распустить парламент. И к власти могут прийти те, кого раньше, скажем так, отогнали от корыта», — пояснил Форест.
По его словам, многие здравомыслящие участники протестов ФОПов опасаются, что их снова используют как фон, а к власти придет под видом оппозиции другая группа олигархата, которая будет отстаивать свои интересы.
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Во вторник, 15 декабря, на Майдане в Киеве прошла акция протеста представителей движения «SaveФОП». Они потребовали отменить карантин для предпринимателей и принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
Произошла стычка протестующих с правоохранителями с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат, полиция снесла палатки участников акции. Тем не менее протесты на Майдане продолжаются.