По мнению журналиста, в том числе поэтому Украина не поддержала российский проект резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма.
Бабицкий отметил, что националисты не пользуются широкой поддержкой в обществе, однако являются самой активной политической стратой внутри Украины.
«Это люди, многие из которых прошли через горнила войны в Донбассе, готовые применить насилие, имеющие на руках оружие. Так что Майдан из таких отморозков обладает очень внушительной силой», — подчеркнул он.
Журналист предположил, что и Зеленский, и любой другой правитель Украины не рискнет пойти против националистических сил.
По его словам, идеологический фундамент нынешней Украины, схожей с глубинным американским государством, способен «переломать хребет» любому правителю, поскольку форматирует любых политиков под националистическую идеологию, лежащую в основе политического курса страны.
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