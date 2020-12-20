Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти под лозунгами о прекращении боевых действий в Донбассе, объединения страны и восстановления отношений с Россией, но фактически провалил все эти обещания из-за страха перед националистами. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру российский журналист Андрей Бабицкий

По мнению журналиста, в том числе поэтому Украина не поддержала российский проект резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма.

Бабицкий отметил, что националисты не пользуются широкой поддержкой в обществе, однако являются самой активной политической стратой внутри Украины.

«Это люди, многие из которых прошли через горнила войны в Донбассе, готовые применить насилие, имеющие на руках оружие. Так что Майдан из таких отморозков обладает очень внушительной силой», — подчеркнул он.

Эксперт: Зеленский находится в положении пассивного меньшинства © president.gov.ua

По его словам, идеологический фундамент нынешней Украины, схожей с глубинным американским государством, способен «переломать хребет» любому правителю, поскольку форматирует любых политиков под националистическую идеологию, лежащую в основе политического курса страны.

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