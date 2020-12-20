Третий пакет санкций Евросоюза в отношении Белоруссии не причинит значительного вреда белорусскому и российскому бизнесу. Об этом специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев сказал в интервью изданию Украина.ру

По словам Суздальцева, третий пакет санкций содержал список «кошельков» или олигархов Лукашенко, которые занимаются контрабандой и воруют российские технологии, выдавая их за свои.

«Несколько дней назад я общался с Варшавой и мне говорили, что третий пакет идет очень тяжело. Происходит лоббирование западных компаний, получающих те же технологии, бензин из российской дешевой нефти. Белоруссия — это страна-контрабанда, поэтому эти санкции очень условные и наивные», — заявил он.

Белорусский эксперт рассказал, как ЕС поддержал противников Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

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