По словам Суздальцева, третий пакет санкций содержал список «кошельков» или олигархов Лукашенко, которые занимаются контрабандой и воруют российские технологии, выдавая их за свои.
«Несколько дней назад я общался с Варшавой и мне говорили, что третий пакет идет очень тяжело. Происходит лоббирование западных компаний, получающих те же технологии, бензин из российской дешевой нефти. Белоруссия — это страна-контрабанда, поэтому эти санкции очень условные и наивные», — заявил он.
При этом попавшие в список российские компании переведут бизнес в другие страны, рассказал эксперт.
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