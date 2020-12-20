На пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин подчеркнул, что трехстороннее соглашение по ситуации в Карабахе призвано прежде всего остановить кровопролитие в регионе.
При этом в соглашении нет ни одного слова о статусе Нагорно-Карабахской Республики, отметил Искандарян.
На границах происходят эксцессы, но широкомасштабная война остановлена, и это, конечно, результат этого соглашения, подчеркнул эксперт.
«Что касается карабахской проблемы, то она как была, так и осталась. Этот формат продолжит существование, и я надеюсь, будет процесс, чтобы урегулировать собственно карабахский конфликт. Но это долгое дело», — заключил он.
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Утром 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали военную операцию по возврату потерянных территорий.
После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский район и город Шуша.