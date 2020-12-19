Новый президент США Джо Байден и его команда станут предпринимать больше усилий по развитию двусторонних отношений с соседними с Россией странами. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал бывший посол США в РФ, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол

Николай Злобин: При Байдене США значительно усилят свой интерес к постсоветскому пространству © РИА Новости, Нина Зотина

Эти страны будут гораздо более вовлечены в американскую политику, потому что у команды Байдена, как и у него самого, гораздо больше опыта работы в этих республиках.

«Я сам ездил с президентом Байденом в Грузию, на Украину и в Молдавию. Никакой другой президент США не бывал в этих странах. То есть в этом плане, безусловно, будут изменения», — утверждает Макфол.

Тем не менее есть возможность для установления более стабильных и рациональных отношений с Россией при администрации Байдена, считает экс-посол.

По мнению Майкла Макфола, среди команды Байдена царит согласие по поводу политики в отношении России.