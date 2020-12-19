По словам дипломата, речь идет о Молдавии, Украине и Грузии.
Эти страны будут гораздо более вовлечены в американскую политику, потому что у команды Байдена, как и у него самого, гораздо больше опыта работы в этих республиках.
«Я сам ездил с президентом Байденом в Грузию, на Украину и в Молдавию. Никакой другой президент США не бывал в этих странах. То есть в этом плане, безусловно, будут изменения», — утверждает Макфол.
Тем не менее есть возможность для установления более стабильных и рациональных отношений с Россией при администрации Байдена, считает экс-посол.
По мнению Майкла Макфола, среди команды Байдена царит согласие по поводу политики в отношении России.