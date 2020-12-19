Судно, принадлежащее албанским предпринимателям, было захвачено в 50 километрах у побережья Нигерии в Гвинейском заливе. Нападение произошло 16 декабря.
STEVIA следовало из города Порт-Ханкорт в Нигерии в сторону Абиджана (Кот-д'Ивуар).
«Среди пленных мой папа — Резниченко Семён Иванович, 40 лет отдававший себя этой непростой профессии, старший помощник капитана, гражданин Украины. К сожалению, имена других членов экипажа, попавших в плен, мне неизвестны», — написала Кристина Пуленко.
Хотя агент, который отправлял моряков в рейс, знал об инциденте, родственникам он о случившемся не сообщил, утверждает она.
В плену пиратов находятся капитан, старший помощник капитана, 2-й помощник капитана, старший механик, электромеханик, вайпер и два гражданина Албании.