«Не мог достучаться до своих»: спасенный Дерипаской из плена украинский моряк дал интервью
«Не мог достучаться до своих»: спасенный Дерипаской из плена украинский моряк дал интервью
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Судно, принадлежащее албанским предпринимателям,  было захвачено в 50 километрах у побережья Нигерии в Гвинейском заливе. Нападение произошло 16 декабря.

STEVIA следовало из города Порт-Ханкорт в Нигерии в сторону Абиджана (Кот-д'Ивуар).

«Среди пленных мой папа — Резниченко Семён Иванович, 40 лет отдававший себя этой непростой профессии, старший помощник капитана, гражданин Украины. К сожалению, имена других членов экипажа, попавших в плен, мне неизвестны», — написала Кристина Пуленко.

Хотя агент, который отправлял моряков в рейс, знал об инциденте, родственникам он о случившемся не сообщил, утверждает она.

В плену пиратов находятся капитан, старший помощник капитана, 2-й помощник капитана, старший механик, электромеханик, вайпер и два гражданина Албании.