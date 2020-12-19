Шестеро членов попавшего в плен к пиратам экипажа сухогруза STEVIA - граждане Украины. Об этом 19 декабря в Facebook сообщила дочь старшего помощника капитана Кристина Пуленко

«Не мог достучаться до своих»: спасенный Дерипаской из плена украинский моряк дал интервью © marinetraffic.com

STEVIA следовало из города Порт-Ханкорт в Нигерии в сторону Абиджана (Кот-д'Ивуар).

«Среди пленных мой папа — Резниченко Семён Иванович, 40 лет отдававший себя этой непростой профессии, старший помощник капитана, гражданин Украины. К сожалению, имена других членов экипажа, попавших в плен, мне неизвестны», — написала Кристина Пуленко.

Хотя агент, который отправлял моряков в рейс, знал об инциденте, родственникам он о случившемся не сообщил, утверждает она.

В плену пиратов находятся капитан, старший помощник капитана, 2-й помощник капитана, старший механик, электромеханик, вайпер и два гражданина Албании.