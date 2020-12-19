Во вторник, 15 декабря, украинские предприниматели протестовали против карантинных мер во время пандемии, которые ограничивают работу малого бизнеса.
По данным полиции в столкновениях с бизнесменами пострадало около 40 силовиков.Доротич назвал эту цифру смешной.
«Сорок правоохранителей, которые были в бронежилетах, касках, приехали на автозаках с наручниками, дубинками. У нас пострадавших 70 человек. Одной женщине глаз выбили, она инвалидом будет. Ей сделали операцию, у нее повреждена сетчатка, в трех местах сломана челюсть и нос», — утверждает общественник.
Кабмин Украины ввел полный локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом с 8 по 24 января, а также продлил общенациональный карантин и режим ЧС до 28 февраля.