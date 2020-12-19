Пройти тест на коронавирус смогут украинцы с любыми симптомами простудных заболеваний. Об этом 19 декабря на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

До прививки доживет сильнейший. Вакцин от COVID-19 всем украинцам не хватит © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«ПЦР-диагностика будет проводиться лицам с подозрением на COVID-19, с признаками любых других ОРВИ, а также с признаками пневмонии», — пообещал министр.

Ранее на такую процедуру могли рассчитывать только пациенты с подозрением на коронавирус.

Кроме того, больным с острой респираторной вирусной инфекции предложат тест на антиген к коронавирусу, который делается за 15 минут.

Максим Степанов рассказал, что 23 декабря на Украину поступит еще около 1,5 млн тестов.

«Быстрые тесты, которые уже внедрены на Украине, уже начали получать: более 260 тыс. тестов поехали в регионы. Наша цель — чтобы мы тестировали не менее 1 млн в месяц таким методом», — сказал глава Минздрава.

За минувшие сутки на Украине коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 742 человек.

Среди новых заболевших — 547 детей и 481 медработник. Лидерами антирейтинга остаются Киев (1364), Одесская (1161), Запорожская (829), Киевская (827) и Днепропетровская (667) области.