По его словам, на Украине обновили алгоритм тестирования на коронавирус.
«ПЦР-диагностика будет проводиться лицам с подозрением на COVID-19, с признаками любых других ОРВИ, а также с признаками пневмонии», — пообещал министр.
Ранее на такую процедуру могли рассчитывать только пациенты с подозрением на коронавирус.
Кроме того, больным с острой респираторной вирусной инфекции предложат тест на антиген к коронавирусу, который делается за 15 минут.
Максим Степанов рассказал, что 23 декабря на Украину поступит еще около 1,5 млн тестов.
«Быстрые тесты, которые уже внедрены на Украине, уже начали получать: более 260 тыс. тестов поехали в регионы. Наша цель — чтобы мы тестировали не менее 1 млн в месяц таким методом», — сказал глава Минздрава.
За минувшие сутки на Украине коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 742 человек.
Среди новых заболевших — 547 детей и 481 медработник. Лидерами антирейтинга остаются Киев (1364), Одесская (1161), Запорожская (829), Киевская (827) и Днепропетровская (667) области.