Как выяснили следователи, директор детдома приводил в свой кабинет трех детей, где показывал мультфильмы и угощал сладостями.
«Руководитель детдома, используя доверие, авторитет и влияние на малышей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия», — говорится в сообщении.
Так продолжалось с июня 2018-го по август 2020 года.
Заявление в полицию на своего начальника написала одна из сотрудниц детдома.
Как сообщили изданию источники в полиции, подозрение директору вручили, когда он проходил лечение в одной из киевских клиник.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.