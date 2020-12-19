Украинским педофилам не страшна химическая кастрация и «черный» список
Украинским педофилам не страшна химическая кастрация и «черный» список
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Как выяснили следователи, директор детдома приводил в свой кабинет трех детей, где показывал мультфильмы и угощал сладостями.

«Руководитель детдома, используя доверие, авторитет и влияние на малышей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия», — говорится в сообщении.

Так продолжалось с июня 2018-го по август 2020 года.

Заявление в полицию на своего начальника написала одна из сотрудниц детдома.

Как сообщили изданию источники в полиции, подозрение директору вручили, когда он проходил лечение в одной из киевских клиник.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

 