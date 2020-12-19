Публикация видеозаписи, запечатлевшей жестокое обращение с задержанными участниками протестов против президента Белоруссии Александра Лукашенко, стала основанием для проверки, которую проводит МВД республики. Об этом в комментарии порталу tut.by заявил первый замглавы МВД Белоруссии Юрий Назаренко

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

В объектив камеры попали люди, находящиеся в помещении, похожем на спортзал. Некоторые из них стоят на коленях или стоят вдоль стены с зафиксированными за спиной руками.

Одного из задержанных избивают, когда он медлит с ответом во время допроса. Лежащего на полу человека избивают дубинкой.

«По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы»,- пообещал Назаренко.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.