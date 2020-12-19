Видео, опубликованное инициативой BYPOL на YouTube, якобы было снято 12 августа во Фрунзенсокм РУВД Минска.
В объектив камеры попали люди, находящиеся в помещении, похожем на спортзал. Некоторые из них стоят на коленях или стоят вдоль стены с зафиксированными за спиной руками.
Одного из задержанных избивают, когда он медлит с ответом во время допроса. Лежащего на полу человека избивают дубинкой.
«По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы»,- пообещал Назаренко.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.