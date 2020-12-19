Родился 1 марта 1958 года в Москве.
Окончил исторический факультет и аспирантуру Московского государственного университета.
Прошел докторантуру на факультете государственного управления МГУ.
В 1983-1993 гг. преподавал и занимался научной работой в МГУ.
В 1993-2000 гг. работал в качестве приглашённого профессора и исследователя в ряде университетов США.
В 1993-2013 гг. — соредактор первого научного журнала по демократизации бывшего СССР Demokratizatsiya (США).
В 2000-2004 гг. — основатель и директор международного информационного агентства Washington Profile.
В 2001-2005 гг. — директор российских и азиатских программ Центра оборонной информации США, Вашингтон.
С 2004 года является постоянным членом международного дискуссионного клуба «Валдай».
В 2005-2014 гг. — член экспертного совета РИА Новости.
С 2006 по 2012 год- директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности в Вашингтоне, США.
С 2008 года постоянный участник Мирового политического форума в Ярославле.
С 2012 года основатель и президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне.
Член редколлегий и советов ряда академических и политических изданий и серий в разных странах мира.
Автор книг и публикаций по политике, истории, российско-американским отношениям, а также ряда университетских учебников по истории, политике и глобальной журналистике, изданных в разных странах.
Ведущий и участник политических ток-шоу на радио и телевидении.