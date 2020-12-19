Политолог, историк, публицист, президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне

Родился 1 марта 1958 года в Москве.

Окончил исторический факультет и аспирантуру Московского государственного университета.

Прошел докторантуру на факультете государственного управления МГУ.

«С Белым домом договориться можно, с Конгрессом – нет» — Злобин о США, РФ и Украине © РИА Новости, Нина Зотина

В 1993-2000 гг. работал в качестве приглашённого профессора и исследователя в ряде университетов США.

В 1993-2013 гг. — соредактор первого научного журнала по демократизации бывшего СССР Demokratizatsiya (США).

В 2000-2004 гг. — основатель и директор международного информационного агентства Washington Profile.

В 2001-2005 гг. — директор российских и азиатских программ Центра оборонной информации США, Вашингтон.

С 2004 года является постоянным членом международного дискуссионного клуба «Валдай».

В 2005-2014 гг. — член экспертного совета РИА Новости. Николай Злобин: Политик должен уметь проигрывать © AP,

С 2006 по 2012 год- директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности в Вашингтоне, США.

С 2008 года постоянный участник Мирового политического форума в Ярославле.

С 2012 года основатель и президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне.

Член редколлегий и советов ряда академических и политических изданий и серий в разных странах мира.

Автор книг и публикаций по политике, истории, российско-американским отношениям, а также ряда университетских учебников по истории, политике и глобальной журналистике, изданных в разных странах.

Ведущий и участник политических ток-шоу на радио и телевидении.