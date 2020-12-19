За минувшие сутки на Украине коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 742 человек. Эти цифры 19 декабря в Facebook назвал министр здравоохранения страны Максим Степанов

До прививки доживет сильнейший. Вакцин от COVID-19 всем украинцам не хватит © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк COVID-19 за прошедшие сутки унес жизни 213 человек, более 13 тысяч пациентов врачи признали здоровыми. «За все время пандемии в Украине заболели 956 123 человека; выздоровели 574 536 человек; летальных случаев — 16 469; проведено ПЦР-тестов — 5 248 720», — отметил Степанов. Среди новых заболевших — 547 детей и 481 медработник. Лидерами антирейтинга остаются Киев (1364), Одесская (1161), Запорожская (829), Киевская (827) и Днепропетровская (667) области. ВОЗ признал вспышку коронавируса пандемией 11 марта. Всего в мире подтвердилось 75,5 миллиона случаев заражения, 1,67 миллиона заболевших скончались.