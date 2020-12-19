Сотрудники Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии остаются одной из опор государства в обеспечении его независимости, суверенитета и территориальной целостности. Об этом говорится в тексте поздравительной телеграммы президента Александра Лукашенко по случаю Дня сотрудника органов государственной безопасности, который отмечается 20 декабря

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Иван Тертель на встрече с работниками предприятия «Гродно Азот» пообещал, что на суде над Виктором Бабарико граждане увидят «российских кукловодов», якобы пытающихся влиять на ситуацию в республике.

«Успешное развитие страны, согласие и стабильность в обществе во многом зависят от вашей повседневной напряженной деятельности по борьбе с внешним военно-политическим давлением, международным терроризмом и экстремизмом, коррупцией, экономическими преступлениями», — сказал президент Белоруссии.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.