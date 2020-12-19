Очередные антибелорусские санкции, введенные Евросоюзом, очень слабые. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев

Беломайдан, который разрушит SWIFT. К чему приведет отключение Белоруссии © Facebook, SWIFT Careers

По словам Андрея Суздальцева, разрекламированный третий пакет санкций ЕС содержал список «кошельков» или олигархов Александра Лукашенко, которые занимаются контрабандой, воруют российские технологии и выдают их за свои.

«Несколько дней назад я общался с Варшавой и мне говорили, что третий пакет идет очень тяжело. Происходит лоббирование западных компаний, получающих те же технологии, бензин из российской дешевой нефти. Белоруссия — это страна-контрабанда, поэтому эти санкции очень условные и наивные. Российский бизнес, который работает в Белоруссии, а там нельзя работать без контроля Лукашенко, и белорусский бизнес не пострадают», — утверждает эксперт.

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Страны Евросоюза не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым безоговорочную победу одержал Александр Лукашенко. После объявления официальных результатов в стране вспыхнули массовые протесты, которые сопровождались столкновениями с ОМОНом.

1 октября под санкции ЕС попали 40 белорусских чиновников, замешанных, как полагают в Европе, в фальсификации выборов и жестоком подавлении массовых выступлений. Под второй пакет санкции попал сам Лукашенко его сын Виктор, советник президента по нацбезопасности, и 13 госслужащих.