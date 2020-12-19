Траурные мероприятия в память о погибших в войне за Нагорный Карабах продлятся в Армении три дня. Об этом 19 декабря сообщил «Интерфакс

Александр Искандарян о словах Путина: Проблема карабахского конфликта остается нерешенной © Sputnik /Asatur Yesayants

«19 декабря — сороковой день прекращения боевых действий в Карабахе и в этой связи 19 декабря будет объявлен трехдневный траур», — ранее сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР в феврале 1988 года. В ходе вооруженного конфликта Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами.

Утром 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали военную операцию по возврату потерянных территорий. После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский районы и город Шуша.

После этого в Армении вспыхнули протесты оппозиции, участники которых обвинили Пашиняна в предательстве и потребовали его отставки.

Лидер Азербайджана, объявляя о победе своей страны в войне за Карабах, назвал войну Отечественной. 10 декабря в Баку пошел военный парад в честь победы, гостем которого стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ранее заявлявший о поддержке Баку в войне за спорные территории.