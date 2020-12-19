Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро сообщили заместителю Офиса президента Олегу Татарову о подозрении в деле, в котором фигурирует экс-премьер-министр Владимир Гройсман, сообщил «24 канал» 18 декабря

Сообщается, что детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили заместителю главы Офиса президента Украины о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Замглавы Офиса Зеленского стал подозреваемым в деле о коррупции © пресс-служба НАБУ

Резонансное дело связано с незаконным завладением имуществом Нацгвардии более чем на 81 млн грн. По мнению следствия, Татаров, который был в то время топ-должностным лицом госкомпании «Укрбуд», был причастен к взятке за недостоверное заключение судебного эксперта.

По этому же делу НАБУ провело обыски в структурах бывшего главы украинского правительства Владимира Гройсмана. Следствие подозревает, что во время нахождения на посту премьер-министра Гройсман получил через посредников взятку за назначение Александра Лятамбора президентом государственной корпорации «Укрбуд».

Пресс-секретарь экс-премьер-министра заявил, что информация о причастности Гройсмана к этому делу — «абсолютная ложь», а бывший глава правительства «не имеет никакого отношения к каким-либо коррупционным деяниям».