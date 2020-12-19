Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал восточной уловкой поддержку Турцией Украины по Крыму

Об этом он заявил в комментарии РИА Новости 19 декабря. Зеленский пообещал привить жителей Крыма и Донбасса от коронавируса © president.gov.ua

«Без сомнения, у нас с турецким правительством есть разногласия по статусу Крыма. Но сколько бы ни лили елей в уши официального Киева турецкие дипломаты, это лишь восточная уловка. Они прекрасно знают, что крымские татары не нуждаются в чьей-либо защите и помощи. А соваться во внутренние дела РФ на крымском полуострове Турция не станет», — отметил Бальбек.

По его словам, в Киеве зря надеются на поддержку Турции по Крыму.

«Всё, что получат — только слова и сочувствие», — указал Бальбек.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Киев заявил, что Турция не признаёт присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины. Также Турция захотела помочь крымским татарам и поддержала создаваемую Украиной «Крымскую платформу», нацеленную на возвращения контроля Киева над полуостровом.