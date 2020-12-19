Вакцина от коронавируса «Спутник V» не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии РИА Новости

«Влияние вакцины на репродуктивную функцию, естественно, проверялась на животных — на мышах и кроликах. Никакого негативного влияния нет», — отметил он. Жителей ЛНР предостерегли от вакцинации на Украине © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Сам Гинцбург ещё в марте протестировал на себе разработанную его центром вакцину. Он заявил, что не ощутил побочных эффектов, «даже импотенции», тему которой использовали для дискредитации нового препарата на рынке.

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им Гамалеи, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. Вакцину назвали «Спутник V». Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

После третьего промежуточного анализа данных исследований «Спутник V» показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.