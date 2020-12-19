Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в пятницу 18 декабря закрыл расследование в отношении формулы «Роттердам +» в связи с отсутствием нарушений

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

АМКУ завершил дело по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Собранными по делу доказательствами не подтверждается информация о том, что действия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) привели к оказанию отдельным субъектам хозяйствования или группам субъектов хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов. Тёмное прошлое «Индустриального союза Донбасса». В чём на Украине обвинили Ахметова и Таруту © скриншот видео " hromadske"

Расследование АМКУ начал в мае 2019 года на основании обращения Национального антикоррупционного бюро.

Ряд экспертов и СМИ на Украине называли формулу «Роттердам+» коррупционной и способствующей обогащению приближенных к власти олигархов, в частности — Рината Ахметова.

Формула «Роттердам+» определяла стоимость электроэнергии, которую производили теплоэлектростанции в 2016-2019 годах. Согласно ей, стоимость угля для ТЭС зависела от цены на уголь на европейском рынке, а именно в порту города Роттердам, и от стоимости транспортировки угля оттуда, хотя основную долю угля ТЭС покупали на Украине, в России или в ЛНР и ДНР (в последнем случае уголь выдавался за российский, чтобы обойти запреты на торговлю с республиками Донбасса).