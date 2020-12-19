«Смертоносное оружие, которое было разработано в нацистской Германии и принято на вооружение Вермахта в 1942 году, работники киевской таможни Гостаможслужбы обнаружили в международном почтовом отправлении, которое житель украинской Буковины посылал во Францию», — говорится в сообщении.
Согласно декларации отправителя, в посылке должны были находиться запчасти. Однако таможенники обнаружили вместо запчастей в отправлении оружие, которое во времена Второй мировой прозвали «циркулярной пилой Гитлера» и «газонокосилкой».
Чтобы пулемет не заметили при сканировании на таможне, отправитель завернул его в фольгу, но это не помогло. Оружие отправлено на экспертизу.
Рассматривается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил.