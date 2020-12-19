В посылке жителя украинской Буковины киевские таможенники обнаружили германский пулемет MG42 времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в Facebook Киевской таможенной службы 18 декабря

«Смертоносное оружие, которое было разработано в нацистской Германии и принято на вооружение Вермахта в 1942 году, работники киевской таможни Гостаможслужбы обнаружили в международном почтовом отправлении, которое житель украинской Буковины посылал во Францию», — говорится в сообщении.

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Чтобы пулемет не заметили при сканировании на таможне, отправитель завернул его в фольгу, но это не помогло. Оружие отправлено на экспертизу.

Рассматривается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил.